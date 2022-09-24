Британская компания добавила природу в свой совет директоров

Природа. Иллюстративное фото: pexels.com

Британская косметическая компания, выпускающая средства гигиены и бытовую химию, стала первым в мире предприятием, которое официально сделало природу членом совета директоров с правом голоса. Представители интересов природы должны будут участвовать в обсуждении решений, которые могут напрямую повлиять на окружающую среду, передает The Guardian.

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Решение эдинбургской компании Faith In Nature связано с растущим глобальным движением за присвоение законных прав природе, хотя до сих пор оно не имело большой поддержки в Великобритании. Симеон Роуз, креативный директор Faith In Nature, выразил надежду, что другие предприятия, которые серьезно относятся к своей ответственности перед окружающей средой, последуют их примеру.

Новый неисполнительный директор присоединится к следующему собранию совета директоров компании в конце этого месяца, чтобы выступить от имени мира природы. Первым человеком, который займет эту должность, является Бронти Анселл, старший преподаватель права в юридической школе Эссекса и директор Lawyers for Nature. По словам Анселл, ее роль будет аналогична роли опекуна, действующего от имени ребенка в суде.

Госпожа Анселл заявила, что также подумывает о том, чтобы попросить совет директоров проводить некоторые заседания в естественных условиях, например в лесу, "чтобы решения о вещах, влияющих на природу, принимались непосредственно на природе".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1989315-britanskaya-kompaniya-dobavila-prirodu-v-svoy-sovet-direktorov/