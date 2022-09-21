Самые нуждающиеся в сотрудниках сферы назвали эксперты

Работа официанта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Несмотря на то, что кризис на рынке труда по всему миру пошел на спад, все еще существуют отрасли, которые остро нуждаются в рабочей силе. Однако люди не хотят работать в этих сферах, поскольку считают, что могут добиться большего в другом месте, передает BBC.

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По данным Бюро трудовой статистики США, уровень участия в рабочей силе в августе 2022 года упал на 1,0 пункт по сравнению с февралем 2020 года. Это означает, что некоторые отрасли испытывают острую нехватку кадров. Многие сотрудники уволились во время пандемии, но им на смену не пришли другие. Нехватка работников наиболее очевидна в индустрии гостеприимства и сфере услуг, где постоянно ищут посудомойщиков, водителей грузовиков, работников розничной торговли, официантов и других специалистов.

И это происходит не потому, что люди не хотят работать, считают эксперты. Они просто хотят более высокой заработной платы и более комфортных условий труда. И если до пандемии быть работником сферы обслуживания было тяжело, то, после пандемии для многих это стало невыносимо. Зависимость от карантинных ограничений, падение покупательского спроса, перебои с поставками — все это влияло на зарплату сотрудников.

Серж да Мотта Вейга, профессор в области управления персоналом в Бизнес-школе EDHEC в Париже, говорит, что сейчас самым важным фактором для соискателей является гарантия занятости. Для многих это даже важнее, чем гибкий график работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1988672-samye-nuzhdayuschiesya-v-sotrudnikah-sfery-nazvali-eksperty/