Ученые: Кольца Сатурна могут быть остатками разорвавшегося спутника

Сатурн. Иллюстративное фото.: pixabay.com

Ученые заявили, что кольца Сатурна — это остатки спутника, подошедшего слишком близко. Теория о существовании внутреннего спутника, разорванного гравитацией газового гиганта 100-200 млн лет назад, также объясняет относительную молодость колец, передает The Guardian.

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По мнению ученых, знаменитые кольца Сатурна могут быть последствиями того, что его спутник был разорван гравитацией планеты. Исследование, основанное на данных заключительного этапа миссии NASA "Кассини", предполагает, что Сатурн на протяжении нескольких миллиардов лет не имел колец. Но около 160 млн лет назад внутренняя Луна подошла слишком близко к газовому гиганту, из-за чего ее разорвало на части. Так появилась орбита из осколков льда.

Гипотетическая "потерянная" Луна получила имя Кризалис.

"Так же, как куколка бабочки, этот спутник долгое время бездействовал, но внезапно стал активным, и появились кольца", — сказал Джек Уиздом, профессор планетарных наук Массачусетского технологического института и ведущий автор исследования.

Профессор Скотт Тремейн из Института перспективных исследований в Принстоне, охарактеризовал результаты как "замечательные" из-за их способности решить несколько отдельных загадок о Сатурне с помощью "одной смелой, но правдоподобной гипотезы". В частности, так может быть раскрыта загадка относительной молодости колец Сатурна по сравнению с возрастом самой планеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1988163-uchenye-koltsa-saturna-mogut-byt-ostatkami-razorvavshegosya-sputnika/