Пенсионеры в Великобритании выходят на работу из-за кризиса стоимости жизни

Иллюстративное фото: pexels.com

Пожилые люди в Великобритании вынуждены возвращаться к работе после официального выхода на пенсию из-за кризиса стоимости жизни. Многие из них утверждают, что пенсия не может покрыть их ежедневные нужды, передает The Guardian.

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Три года назад Сью Браун вышла на пенсию в возрасте 67 лет. Она была вымотана работой диспетчером в такси, ради которой выходила из дома в 4 утра. Ей также приходилось ухаживать за тяжело больным мужем. Женщина рассказывает, что работала с 15 лет, и годы непрекращающегося труда сильно ее вымотали.

В феврале 2022 года мужа Сью не стало. И для того, чтобы как-то использовать свободное время она устроилась на неполный день в столовую. Однако рост стоимости жизни заставил ее крепче держаться за эту работу, поскольку пенсии в 720 фунтов стерлингов не хватало на покрытие ежедневных нужд.

"В основном я убираю столы и мою посуду. Это хорошее место для работы, и мне нравится быть среди людей", — говорит Сью.

Новые данные Центра благополучного старения показывают, что число людей в возрасте 65 лет и старше, которые выходят на работу, выросло на 173 тысяч человек в первом квартале 2022 года.

"Пандемия нанесла огромный ущерб людям в возрасте 50, 60 лет и старше. И хотя мы не знаем всех причин, по которым каждый человек принимает такое решение, мы подозреваем, что рост стоимости жизни играет в этом ключевую роль", — говорит Ким Чаплен, специалист-консультант в области труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1987924-pensionery-v-velikobritanii-vyhodyat-na-rabotu-iz-za-krizisa-stoimosti-zhizni/