Основатель бренда одежды из США пожертвовал свою компанию на борьбу с изменениями климата

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Основатель американского бренда одежды Patagonia пожертвовал свою компанию стоимостью 3 млрд долларов на борьбу с изменениями климата. Компания будет принадлежать трасту, который будет использовать всю прибыль, не реинвестированную в бизнес, для борьбы с глобальным потеплением, передает CNBC.

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Основатель Patagonia Ивон Шуинар, его супруга и двое взрослых детей отдают право собственности на бренд одежды, который Шунаир основал около 50 лет назад. Теперь вся прибыль компании будет жертвоваться на проекты и организации, которые защищают биоразнообразие и борются с климатическим кризисом. По данным New York Times, стоимость компании составляет около 3 млрд долларов.

Ивон Шунаир объяснил свой поступок переосмыслением идей капитализма. Акции частной компании теперь будут принадлежать трасту Patagonia Purpose Trust, ориентированному на климат, и группе некоммерческих организаций Holdfast Collective. В заявлении компании отмечается, что "каждый доллар, который не реинвестирован обратно в Patagonia, будет направлен на защиту планеты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1987921-osnovatel-brenda-odezhdy-iz-ssha-pozhertvoval-svoyu-kompaniyu-na-borbu-s-izmeneniyami-klimata/