Победительница конкурса на лучшие ягодицы показала фигуру в бикини

Кэролайн Леккер.Фото: instagram.com/carollekker_

Модель Playboy Кэролайн Леккер показала фигуру в бикини во время отдыха в Греции. В этом году она стала победительницей конкурса на лучшие ягодицы Miss BumBum — 2022.

Кэролайн Леккер показала фигуру в бикини в своем Instagram-аккаунте. Модель сделала снимок во время отдыха на греческом острове Миконос.

Обладательница лучших ягодиц предстала в купальнике персикового оттенка, позируя на лодке. Девушка лежала на полотенце, согнув одну ногу в колене и заслонив рукой лицо от солнца. При этом рядом с ней находилась бутылка шампанского.

"Ваш самый большой враг - это вы сами. Если вы справитесь со своей неуверенностью, вы преодолеете любое препятствие на жизненном пути. Боритесь с собой. Это выход", - подписала модель снимок.

Фанаты оставили сотни восторженных комментариев под фото.

"Удивительная", "Поразительная", "Ну что за красотка?", "Просто фантастика", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1987717-pobeditelnitsa-konkursa-na-luchshie-yagoditsy-pokazala-figuru-v-bikini/