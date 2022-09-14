Ракета-носитель Blue Origin вышла из строя во время беспилотной миссии

Blue Origin. Фото: Mario Tama/Getty Images

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin заявила, что ракета-носитель вышла из строя во время беспилотной миссии. Это привело к преждевременному завершению миссии, передает The Wall Street Journal.

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Согласно видео, предоставленному Blue Origin, ракета-носитель вышла из строя примерно через минуту после запуска с объекта Blue Origin в Западном Техасе. Капсула с грузом отделилась от ракеты-носителя. Позже она приземлилась на парашюте. Это произошло в понедельник, 12 сентября.

"Система эвакуации сработала так, как задумано", — говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.

Федеральное авиационное управление (FAA) заявило, что будет контролировать расследование инцидента. В FAA также сообщили, что Blue Origin не сможет эксплуатировать ракетную систему New Shepard, пока будут проводиться эти работы. По данным управления, о повреждении общественного имущества, связанного с отказом ракеты-носителя, не сообщалось.

Суборбитальные полеты на New Shepard длятся около 11 минут, при этом капсула достигает высоты около 62 миль над Землей, прежде чем возвращается на землю с парашютом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1987491-raketa-nositel-blue-origin-vyshla-iz-stroya-vo-vremya-bespilotnoy-missii/