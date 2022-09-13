Первая операция по добыче ценных металлов будет проведена в Тихом океане

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Международный орган по морскому дну (ISA) санкционировал первую крупномасштабную операцию по добыче ценных металлов со дна Тихого океана. Этот шаг должен ускорить переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам, передает Quartz.

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The Metals Company, канадская фирма, которая торгуется на фондовой бирже Nasdaq, получила разрешение на добычу ценных металлов со дна Тихого океана. Компания наняла Allseas, швейцарского подрядчика, для развертывания прототипа коллектора, который будет собирать металл со дна океана. Ожидается, что это испытание позволит извлечь 3600 метрических тонн (3968 тонн) металла.

Металл на дне Тихого океана впервые был обнаружен морскими картографами в 19 веке, а затем в 1970-х годах его начали исследовать нефтяные компании. Океанское дно содержит высокие концентрации никеля, кобальта, марганца и меди, которые необходимы для создания батарей и электрических систем. Спрос на эти вещества стремительно растет вместе с их ценами, но их добыча всегда была сопряжена с ущербом для окружающей среды и нарушениями прав человека. В 1994 году Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию по морскому праву, создала ISA и предоставила ей контроль над подводной добычей полезных ископаемых в международных водах.

С разрешения ISA за первой экспедицией The Metals Company будут наблюдать независимые ученые-океанологи, которые будут анализировать воздействие подводной лодки и оборудования на океанские воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1987298-pervaya-operatsiya-po-dobyche-tsennyh-metallov-budet-provedena-v-tihom-okeane/