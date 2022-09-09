Свидетельства древнейшей хирургической операции нашли ученые в Индонезии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые нашли свидетельства древнейшей из известных хирургических операций, сделанной 31 тысячу лет назад. Это открытие может перевернуть представление о мировой хирургии и заставить историков пересмотреть многие вопросы, передает The Washington Post.

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Археологи обнаружили в индонезийской части острова Борнео останки молодого охотника-собирателя, пережившего ампутацию голени около 31 тысячи лет назад. Это открытие может переписать историю мировой хирургии. Результаты, опубликованные в журнале Nature в среду, считаются самым ранним известным примером сложной ампутации. "Медицинское мастерство, продемонстрированное этой ампутацией, контрастирует с ужасами, которые переживали пациенты средневековых хирургов в Европе. При этом современная медицина достигла регулярных успехов в ампутации только после открытия антисептиков на рубеже прошлого века", — пишут авторы исследования.

Останки были найдены в большой пещере, в которой находятся одни из самых ранних в мире наскальных рисунков, возраст которых составляет не менее 40 тысяч лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1986786-svidetelstva-drevneyshey-hirurgicheskoy-operatsii-nashli-uchenye-v-indonezii/