"Самое одинокое дерево в мире" поможет ученым исследовать изменения климата

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"Самое одинокое дерево в мире" поможет ученым лучше исследовать проблему изменения климата. Новозеландские исследователи считают, что одинокая ель, растущая на острове Кэмпбелл в Южном океане, поможет им лучше понять сам океан, передает The Guardian.

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Девятиметровая ситхинская ель c необитаемого острова Кэмпбелл, расположенного в Южном океане, в 700 км к югу от Новой Зеландии, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как "самое удаленное дерево" на планете. Это единственное дерево на 222 км вокруг. Его ближайший "сосед" произрастает на Оклендских островах. Происхождение и точный возраст ситхинской ели неизвестны. Ранее самым изолированным деревом на планете считалось дерево Тенере в Нигере, пока оно не было сбито водителем в 1973 году.

Доктор Джоселин Тернбулл из GNS Science считает, что дерево может пролить свет на то, что происходит с поглощением углекислого газа в Южном океане.

"Из CO2, который мы производим при сжигании ископаемого топлива, только половина остается в атмосфере, а другая половина уходит в землю и океан. При этом один только Южный океан поглотил около 10% всех выбросов, которые мы произвели за последние 150 лет", — говорит доктор Тернбулл.

Ученые считают, что образцы корня "самого одинокого дерева в мире" прольют свет на то, что происходит с Южным океаном. А главное, помогут разобраться, можно ли "заставить" его поглощать еще больше углекислого газа и таким образом остановить глобальное потепление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1986391-samoe-odinokoe-derevo-v-mire-pomozhet-uchenym-issledovat-izmeneniya-klimata/