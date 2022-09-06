Бассейн в Дубае попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: instagram.com/deepdivedubai

Помимо круглогодичного солнца и гигантского международного аэропорта с хорошим обслуживанием Дубай продолжает привлекать толпы иностранных туристов благодаря новым достижениям. Так, бассейн Deep Dive Dubai был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий бассейн в мире, передает Upjobsnews.com.

Deep Dive Dubai - единственное место в мире, где можно нырять на глубину до 60 метров, что на 15 метров глубже, чем у предыдущего рекордсмена Книги рекордов Гиннесса.

Расположенный в районе Над-аль-Шеба в Дубае бассейн вмещает 14 миллионов литров воды, что эквивалентно шести олимпийским бассейнам. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Он напоминает огромный затонувший город и оснащен 56 камерами для обеспечения безопасности посетителей, а также ультрасовременными системами освещения и звука.

"Deep Dive Dubai предлагает нечто поистине уникальное для каждого. Наша команда стремится обеспечить незабываемые впечатления", - говорит директор объекта Джаррод Яблонски, который сам является мировым рекордсменом по погружению.

Гаутам Кулкарни из Индии недавно осмотрел эту необычную достопримечательность и был впечатлен.

"Само погружение было очень увлекательным - удивительно войти в бассейн с нормальной глубиной, а затем внезапно под тобой открывается целая бездна", - высказался посетитель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1986289-basseyn-v-dubae-popal-v-knigu-rekordov-ginnessa/