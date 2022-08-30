Американец побил рекорд Гиннесса, проплыв 61 километр на самодельной лодке из тыквы

Дуэйн Хансон в лодке из тыквы. Фото: facebook.com/bellevuene

Житель штата Небраска в США попал в книгу рекордов Гиннеса. Он соорудил лодку из собственноручно выращенной тыквы и проплыл в ней 38 миль (61 километр) по реке Миссури, что на 21 километр больше предыдущего рекорда.

По данным издания The Washington Post, американец Дуэйн Хансон самостоятельно вырастил тыкву весом 846 фунтов (383 килограмма), а затем, вычистив ее изнутри, соорудил лодку, которой дал имя – Берта.

60-летний мужчина хотел побить мировой рекорд Гиннесса за "самое длинное путешествие на лодке-тыкве".

В субботу, 27 августа, Хансон проплыл на "Берте" 38 миль по реке Миссури и побил существующий рекорд, который принадлежит мужчине, преодолевшему 25 миль (40 километров) в тыкве.

Рекорд зафиксировали представители города Белвью в штате Небраска. Они написали об этом на своей странице в .

Отмечается, что путешествие Дуэйна Хансона заняло около 11 часов. Таким образом американец отпраздновал свое 60-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1985378-amerikanets-pobil-rekord-ginnessa-proplyv-61-kilometr-na-samodelnoy-lodke-iz-tykvy/