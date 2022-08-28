Несколько тысяч фламинго сняли на видео в Коргалжынском заповеднике

Иллюстративное фото: Raimund Linke/Getty Images

Почти 5000 фламинго наблюдали на озере Саумалколь в Коргалжынском заповеднике сотрудники Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Видео с фламинго было опубликовано в официальном Instagram АСБК.

Как отметили специалисты, на опубликованных кадрах можно заметить и других птиц из Красной книги Казахстана - лебедя-кликуна и савку. Еще, как написали авторы, на берегу наблюдали около 500 журавлей-красавок, однако они не попали в объектив.

Как подчеркнули в АСБК, такое разнообразие птиц в это время года на водоеме отмечается ежегодно.

"Весной талой воды в озере еще много, а уже к середине лета уровень воды падает, и на озере собираются разные виды утиных, куликов, а также фламинго. Вода в неглубоких озерах хорошо прогревается, в них быстро развиваются водоросли и водные беспозвоночные, что привлекает птиц, которые ими питаются и набираются сил перед началом миграции", - объяснили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1985260-neskolko-tysyach-flamingo-snyali-na-video-v-korgalzhynskom-zapovednike/