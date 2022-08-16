Свободный выгул кошек вновь разрешат в Германии

Домашний кот: Pixabay

Владельцам кошек в немецком городе Вальдорф впервые за последние три месяца разрешат свободно выпускать своих питомцев на прогулку. Срок действия ограничений, призванных сохранить популяцию местного хохлатого жаворонка, истек. Однако в ближайший год кошек могут вновь посадить на карантин, передает BBC.

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В мае жителям города Вальдорф на юго-западе Германии запретили выпускать своих кошек на свободный выгул из-за того, что домашние животные угрожали популяции местного хохлатого жаворонка. Животных разрешалось выгуливать на поводке, длина которого не превышала двух метров. Хозяевам, нарушившим эти запреты, угрожал штраф в размере 50 тысяч евро.

Неясно, пошла ли на пользу жаворонкам изоляция Вальдорфа, но власти объявили, что снимут ограничение на две недели раньше, чем ожидалось. Однако кошек могут вновь посадить на карантин следующей весной. По данным британского Королевского общества защиты птиц, миллионы птиц ежегодно умирают естественной смертью. Нет никаких доказательств того, что нападения кошек приводят к сокращению популяций.

Практика ограничения передвижения домашних животных ради сохранения популяции птиц стала распространенной в последние годы. Аналогичный запрет на свободный выгул домашних кошек также был принят в Австралии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1983175-svobodnyy-vygul-koshek-vnov-razreshat-v-germanii/