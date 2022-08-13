Johnson & Johnson откажется от детских присыпок с тальком в 2023 году

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Johnson & Johnson планирует прекратить продажи детской присыпки, содержащей тальк, по всему миру в 2023 году. Такое решение компания приняла из-за множества судебных исков, которые поступали в последние годы, передает Bloomberg.

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В четверг J&J заявила, что приняла "коммерческое решение" и теперь во всех своих продуктах с детской присыпкой будет использовать кукурузный крахмал вместо талька. Конгломерат в течение последних десяти лет сталкивался с множеством исков, которые были предъявлены со стороны потребителей. Родители обвиняли компанию в том, что она скрывала факты о рисках, связанных с развитием рака у детей из-за использования присыпки с тальком.

"Мы постоянно оцениваем и оптимизируем наш портфель, чтобы наилучшим образом подготовить бизнес к долгосрочному росту. Сегодняшнее решение является частью глобальной оценки портфеля", — заявила пресс-секретарь компании Мелисса Уитт.

В мае 2020 года после тысячи исков от родителей J&J приостановила продажи присыпки с тальком в США и Канаде. Официальной причиной отказа от продукта также было названо "коммерческое решение".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1982901-johnson-johnson-otkazhetsya-ot-detskih-prisypok-s-talkom-v-2023-godu/