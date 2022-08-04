Tinder: Люди стали реже знакомиться онлайн во время пандемии

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Tinder пересматривает планы по внедрению технологичных решений в работу приложения для знакомств из-за того, что пользователи не особо обрадовались этой инициативе. Match Group, материнская компания Tinder, также заявила о перестановках в руководящем составе компании, передает BBC.

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Исполнительный директор Tinder Ренате Нюборг покидает компанию менее чем через год после того, как возглавила приложение для знакомств. Планы Tinder по внедрению новых технологий (знакомства в метавселенной и собственная цифровая валюта) также пересматриваются в ходе стратегической перестановки.

Объявления были сделаны после того, как Match опубликовала результаты второго квартала, которые не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

"Сегодня мы объявляем об уходе генерального директора Tinder Ренате Нюборг, и я внес некоторые изменения в управленческую команду и структуру, которые, я уверен, помогут раскрыть весь потенциал Tinder", — заявил исполнительный директор Match Group Бернард Ким.

Господин Ким заявил, что пандемия сильно повлияла на то, как люди пользуются приложениями для знакомств.

"Мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, но готовность людей использовать онлайн-инструменты для знакомств пока еще не вернулась к допандемическому уровню", — заявил исполнительный директор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1981519-tinder-lyudi-stali-rezhe-znakomitsya-onlayn-vo-vremya-pandemii/