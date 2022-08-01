Жители Лондона начали массово покидать город и поселяться за его пределами

Лондон. Иллюстративное фото: Pexels

Жители Лондона массово покидают город и переселяются в дома за пределами британской столицы. В связи с этим стоимость жилья в регионах начала увеличиваться, передает Bloomberg.

Тенденция покидать Лондон наблюдается с начала пандемии. Но даже после постепенного возвращения в офисы процент лондонцев, покидающих город и переселяющихся в апартаменты за пределами, не снизился.

По данным брокерской компании Hamptons, с начала года восемь процентов жителей британской столицы приобрели дома за городом. Такой же показатель наблюдался в 2021 году. Тогда как в 2019 году он составлял 6,9%.

Этому также мог поспособствовать скачок стоимости жилья в самом Лондоне. А цены на апартаменты в регионах Британии постепенно сокращают разрыв со столицей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1981148-zhiteli-londona-nachali-massovo-pokidat-gorod-i-poselyatsya-za-ego-predelami/