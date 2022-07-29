Внучка Байдена сообщила, что ее свадьба состоится на лужайке у Белого дома

Наоми Байден с женихом Питером Нилом. Фото: Twitter/Naomi Biden

Внучка действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена сообщила в Twitter, что собирается выйти замуж. А свадебная церемония состоится на лужайке у Белого дома.

"Мы наконец-то выяснили, где будет проходить [свадебная] церемония... и, к большому облегчению секретной службы и с одобрения собак... мы собираемся связать себя узами брака на Южной лужайке [у Белого дома]! Не могу нарадоваться", - написала Наоми Байден.

28-летняя Наоми Байден - дочь Хантера Байдена, который является младшим сыном Джо Байдена и его покойной супруги Нейлии.

Жениха Наоми зовут Питер Нил, по профессии - адвокат, их свадьба состоится 19 ноября. Ранее в Белом доме сообщили, что семья Байдена сама покроет все расходы, связанные со свадьбой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1980878-vnuchka-baydena-soobschila-chto-ee-svadba-sostoitsya-na-luzhayke-u-belogo-doma/