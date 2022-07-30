Завтраки от McDonald's стали популярнее в 2022 году

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McDonald's сообщает о росте популярности своего меню для завтраков. Специалисты связывают это с тем, что люди вернулись в офисы и стали чаще завтракать вне дома. Кроме того, в кризис потребители чаще выбирают дешевую еду, передает Quartz.

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Несмотря на то, что McDonald's известен, прежде всего, гамбургерами и картофелем фри, именно завтраки в настоящее время лидируют по количеству продаж в ресторанах сети.

"Это серьезное изменение. Особенно, если вспомнить, сколько сомнений и скепсиса вызывало внедрение отдельного меню для завтраков", — заявил Кристофер Кемпчински, генеральный директор McDonald's.

В предыдущие два года меню для завтраков в сетях быстрого питания не пользовалось особой популярностью, поскольку большинство людей во время карантина питались дома и не ходили в рестораны. Однако сейчас ситуация изменилась. По словам Роберта Бирна из Technomic, консалтинговой фирмы, занимающейся исследованиями в сфере общественного питания, возвращение людей в офисы повлияло на популярность завтраков вне дома.

Кроме того, во время экономических спадов фастфуды становятся популярнее, поскольку люди предпочитают перейти на дешевую еду, а не отказываться от походов в заведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1980821-zavtraki-ot-mcdonalds-stali-populyarnee-v-2022-godu/