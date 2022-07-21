Пластиковые трубочки для напитков запретили использовать в Индии

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С июля 2022 года в Индии запрещено использовать 19 видов одноразовых пластиковых изделий. В том числе, трубочки для напитков. У производителей напитков было три года, чтобы подготовиться к этому событию, однако они не смогли сделать это из-за пандемии и проблем с цепочками поставок, передает Bloomberg.

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В 2019 году премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что страна будет постепенно отказываться от одноразового пластика. Первый шаг в этом направлении был запланирован на июль 2022 года. Именно с этого месяца в Индии вступил в силу запрет на использование 19 видов одноразовых пластиковых изделий. При этом реализовать такой план в Индии оказалось достаточно непросто. Пластиковые трубочки идут в комплекте с большинством напитков, которые продаются на индийском рынке.

Аналитик Bloomberg Ильхан Савут говорит, что амбициозная цель премьер-министра столкнулась с жестокой реальностью. Правительство неоднократно заявляло, что промышленность успела подготовиться к переменам, но пандемия и сбой в цепочках поставок усложнили этот процесс.

"Отрасль вынуждена импортировать альтернативные виды трубочек. При этом затраты стремительно растут, а поставки по всему миру приходят с перебоями", — сказал Шауна Чаухан, главный исполнительный директор Parle Agro.

В Индии большинство компаний решили искать именно альтернативу пластиковым трубочкам, а не менять саму упаковку и делать трубочки ненужными. Это требует дополнительных затрат и создает дефицит на полках магазинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1979319-plastikovye-trubochki-dlya-napitkov-zapretili-ispolzovat-v-indii/