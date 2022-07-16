Ученые: Июнь 2022 года стал одним из самых жарких месяцев в истории Земли

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Июнь 2022 года стал одним из самых жарких месяцев за всю историю Земли. Такие данные предоставляет NASA. Ранее самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодными изменениями называли июнь 2020 года, передает The Washington Post.

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Согласно данным, опубликованным NASA и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, прошлый месяц был одним из самых теплых за всю историю Земли. Июнь 2022 года был более чем на 1,1 градуса по Цельсию теплее, чем летние месяцы конца 1880-х годов. Ранее ученые называли июнь 2020 года самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодными изменениями.

Оценка NASA немного отличается от данных, опубликованных Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. По словам представителей организаций, различия могут быть связаны с разной обработкой двух вариантов данных об изменениях климата в полярных регионах. Отчет NASA содержит больше данных об Арктике и Антарктике, где этим летом были зарегистрированы очень высокие температуры, нетипичные для этого региона.

Акира Санчес-Луго, ученый из Национального центра экологической информации, заявляет, что главная опасность слишком высоких температур заключается в том, что дни становятся слишком длинными, а в ночное время температура воздуха понижается незначительно. По его словам, в ночное время все живые организмы должны иметь возможность "остыть". Если этого не происходит, то случается тепловое истощение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1978663-uchenye-iyun-2022-goda-stal-odnim-iz-samyh-zharkih-mesyatsev-v-istorii-zemli/