Фитнес-тренер показала раздувшийся живот на фото и восхитила поклонников

Лорен Вуд. Фото: instagram.com/loz_fitnesss

Фитнес-тренер Лорен Вуд продемонстрировала подписчикам "обратную сторону" идеальных снимков в Сети. Женщина показала несовершенства своей фигуры и восхитила своих поклонников.

Снимки появились в Instagram Лорен. Тренер призналась, что любит делать подобные фото, потому что это напоминает ей о той разнице, которую видят ее подписчики и она сама.

Фитнес-тренер объяснила, что освещение, поза и ракурс имеют большое значение для создания "идеального" тела для фото в интернете.

Для первого снимка ей пришлось отодвинуть бедра назад, сильно напрячь живот и спрятать его под одеждой. На втором снимке, как объяснила Лорен, она полностью расслаблена.

Поэтому на "плохой" фотографии заметен ее раздувшийся живот и жировые отложения на боках.

"Не сравнивайте себя с теми, кого видите в своей ленте. Принимайте свое тело настоящим", – призвала фитнес тренер.

Подписчики пришли в восторг от слова тренера и поблагодарили ее.

"Спасибо, это то, что мне было нужно", "Девушки, обратите на это внимание", "Красивая всегда", "Мне нравится твой позитивный настрой", – писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1978469-fitnes-trener-pokazala-razduvshiysya-zhivot-na-foto-i-voshitila-poklonnikov/