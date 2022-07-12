Японские ученые разработали проект дома для жизни на Луне и Марсе

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Японские исследователи разрабатывают здания с искусственной гравитацией. Ученые считают, что такие здания можно будет возводить на других планетах и люди смогут спокойно находиться в них, поскольку будут чувствовать себя точно так, же как на Земле, передает Quartz.

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Архитекторы на протяжении многих лет создавали космические сооружения странной формы — герметичные шары, геодезические купола и сооружения в форме фонарей. Однако японские исследователи считают, что оптимальная внеземная архитектура должна иметь коническую форму. Команда, состоящая из сотрудников Киотского университета и строительной фирмы Kajima Corporation, представила проект конического жилого объекта с искусственной гравитацией.

Вращающаяся конструкция высотой 1300 футов, получившая название The Glass, спроектирована так, чтобы совершать полный оборот каждые 20 секунд. По словам ученых, она будет использовать центробежную силу для достижения "нормальной гравитации", к которой привыкли люди. Такое сооружение можно будет возвести на Луне и на Марсе.

Команда планирует установить прототип The Glass на лунной поверхности к 2050 году. Японские исследователи говорят, что создание гравитационной среды является ключевым фактором, который поможет человечеству в освоении космоса.

"Без гравитации млекопитающие не смогут нормально размножаться, а их потомство будет плохо развиваться. Если человек будет расти в условиях нулевой или низкой гравитации, его тело будет меняться, и впоследствии он не сможет стоять на земле", — пояснили представители команды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1977801-yaponskie-uchenye-razrabotali-proekt-doma-dlya-zhizni-na-lune-i-marse/