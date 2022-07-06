Отмены авиарейсов в Европе могут стать проблемой для путешественников в 2022 году

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Желающие отправиться в путешествие по Европе летом 2022 года должны быть готовы к хаосу: задержке рейсов, их отмене и прочим проблемам, связанным с массовыми забастовками работников авиакомпаний и аэропортов, передает CNBC.

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Уже сейчас тысячи рейсов отменены, а путешественники часами стоят в очередях на паспортный контроль и получение багажа. Такая ситуация наблюдается во всех европейских аэропортах и ожидается, что в ближайшие месяцы она только ухудшится. Отрасль не может справиться с повышенным спросом, который сформировался после того, как многие страны отменили строгие карантинные ограничения. Ситуацию усугубляет кадровый кризис и забастовки работников.

В понедельник скандинавская авиакомпания SAS отменила 173 рейса, что составляет более половины ее расписания. Это случилось из-за того, что переговоры по оплате труда не привели к компромиссу, а лишь спровоцировали еще одну забастовку пилотов.

"Авиаперелеты этим летом тесно связаны с неопределенностью, как для пассажиров, так и для авиакомпаний. Последние пытаются балансировать между повышенным спросом от всех, кто соскучился по путешествиям за время пандемии, и последующим неминуемым спадом активности потребителей, который точно возникнет из-за глобальной инфляции. Кадровые вопросы лишь усугубляют эти проблемы", — говорит Лаура Хой, аналитик Hargreaves Lansdown.

По данным компании Cirium, занимающейся авиационными данными, с 24 по 30 июня во всех аэропортах Великобритании было отменено 400 рейсов, что на 158% больше, чем за те же семь дней в 2019 году. При этом пик отпускного сезона в Европе еще не настал. Обычно он приходится на период с середины июля по середину сентября. По словам Стивена Ферлонга, старшего отраслевого аналитика компании Davy, маловероятно, что в ближайшие месяцы хаос в сфере путешествий разрешится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1977028-otmeny-aviareysov-v-evrope-mogut-stat-problemoy-dlya-puteshestvennikov-v-2022-godu/