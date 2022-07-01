Пиво из сточных вод научились делать в Сингапуре

Упаковка пива NEWBrew. Кадр из видео: brewerkz.com

В Сингапуре начали производить пиво, сделанное на основе очищенных сточных вод. Алкогольный напиток под названием NEWBrew уже появился на полках магазинов, передает Bloomberg.

Пиво из сточных вод производится Национальным агентством водных ресурсов Сингапура совместно с крафтовой пивоварней Brewerkz. Вода NEWater, используемая для алкогольного напитка, проходит очищение с помощью ультрафиолета, а затем ее пропускают через специальные мембраны, которые позволяют удалить из состава вредные частицы.

"Вода NEWater идеально подходит для пивоварения, потому что имеет нейтральный вкус. Минеральный профиль воды играет ключевую роль в химических реакциях во время пивоварения", – заявил Митч Грибов, главный пивовар Brewerkz.

Специалисты Национального агентства водных ресурсов Сингапура считают, что производство пива из сточных вод убедит местных жителей в важности рационального потребления и повторного использования водных ресурсов.

Ранее производитель пива "Клинское" и Hoegaarden заявил о продаже бизнеса в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1976569-pivo-iz-stochnyh-vod-nauchilis-delat-v-singapure/