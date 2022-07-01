"Деловые путешественники": новый формат удаленной работы сформировался во время пандемии

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Работа на тропическом острове — это новая норма. В обществе формируется новый тип работников, "деловые путешественники". Они отличаются от "цифровых кочевников", которые проводят годы, путешествуя по разным странам. К новой категории можно отнести тех, чье пребывание в какой-то стране ненадолго затянулось, передает Bloomberg.

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"Деловые путешественники" — это попытка найти золотую середину между рабочей схемой Airbnb (когда сотрудники могут работать из любой страны мира) и Tesla (где отсутствие на рабочем месте воспринимается как увольнение). "Путешественники" — это разновидность "цифровых кочевников". Но в отличие от последних они решили задержаться за границей не на месяцы и годы, а чуть дольше, чем на время своего отпуска. Они продолжают находиться в живописном месте, но при этом выполняют свои профессиональные обязанности в удаленном формате. Обычно эти люди проводят в таком месте несколько недель прежде чем вернуться домой. В то время как настоящие цифровые кочевники могут проводить годы в путешествии.

Дэвид Абрахам руководит компанией Outpost, которая предоставляет временные жилые и рабочие помещения в Индонезии и на Шри-Ланке. По словам мужчины, на бизнес-идею его подтолкнул ланч в токийском Starbucks, куда он зашел перекусить и поработать.

"Я увидел, что люди вокруг меня тоже поглощены работой. Тогда я подумал: а почему они находятся здесь, а не на Бали? Ведь они не привязаны к одному месту", — говорит Дэвид Абрахам.

По словам аналитика Института миграционной политики Кейт Хупер, которая проанализировала данные юридической фирмы Fragomen, с 2019 года более двух десятков стран внедрили схемы для "цифровых кочевников", которые позволяют людям жить в стране и работать удаленно в течение нескольких месяцев или даже лет. Специалисты считают, что в следующие годы эта тенденция будет распространяться еще шире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1976368-delovye-puteshestvenniki-novyy-format-udalennoy-raboty-sformirovalsya-vo-vremya-pandemii/