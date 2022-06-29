Walmart будет оплачивать беременным сотрудницам услуги доулы

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Walmart предлагает сотрудницам, проживающим в Луизиане, Индиане и Иллинойсе, новую форму социальной поддержки. В частности, оплату услуг доулы. В компании заявляют, что делают это не для того, чтобы привлечь больше новых сотрудников, а чтобы справиться с социальными проблемами в этих штатах, передает Quartz.

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Доула — это немедицинский работник, который поддерживает женщину во время беременности, родов и в течение короткого периода после рождения ребенка. В прошлом году торговая сеть Walmart запустила пилотный проект в Джорджии, в рамках которого беременные сотрудницы компании получали до тысячи долларов на оплату услуг доулы. Теперь этот проект также реализуется в Луизиане, Индиане и Иллинойсе.

В компании отмечают, что делают это не для того, чтобы предоставить сотрудникам модную привилегию, а чтобы справиться с острыми социальными проблемами. Уровень материнской смертности в Луизиане выше, чем в странах с низким уровнем доходов. Штат работников Walmart на 55% состоит из женщин, поэтому эти данные являются крайне важными для компании.

В торговой сети отметили, что при принятии решения опирались на данные исследования, которые утверждают, что участие доул в планировании родов у беременной женщины снижает риск осложнений до 50%, а дети, матерям которых помогали доулы, имеют в четыре раза меньше шансов родиться недоношенными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975995-walmart-budet-oplachivat-beremennym-sotrudnitsam-uslugi-douly/