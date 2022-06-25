Жители Греции возмутились сюжетом гостелеканала о краже бензина

Иллюстративное фото: pixabay.com

Греческое государственное телевидение шокировало своих зрителей, показав ролик о том, как сливать бензин из чужого автомобиля. Сам видеосюжет был посвящен тому, как кризис стоимости жизни и растущие цены на топливо влияют на жизнь граждан, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Греческий государственный телеканал подвергся критике зрителей за телесюжет о том, как откачивать бензин из чужих автомобилей в условиях резкого роста цен на топливо. Сюжет был показан в утреннем шоу ERT Syndeseis. Репортер шоу посетил автозаправочную станцию, работник которой продемонстрировал, как можно украсть бензин из чужого автомобиля.

Зрители возмутились этими советами и прокомментировали, что государственному телевидению осталось показать сюжет о том, как вскрывать замки и красть кошельки.

Цены на топливо в Греции неуклонно росли в течение последних месяцев: стоимость неэтилированного бензина удерживалась на уровне 2,37 евро за литр в Афинах и на уровне 2,50 евро за литр на Родосе и соседних с ним островах. Чтобы справиться с кризисом, власти Греции выделили субсидии в размере 30-50 долларов для людей из социально-уязвимых групп населения. Годовой уровень инфляции в Греции достиг 11,3% в мае, что является рекордным ростом за последние 29 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975534-zhiteli-gretsii-vozmutilis-syuzhetom-gostelekanala-o-krazhe-benzina/