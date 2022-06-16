ФОТО "Юный Пикассо": 10-летний художник из США стал сенсацией в мире искусства

Андрес Валенсия. Фото: Instagram/andresvalenciaart

10-летний художник-вундеркинд из США Андрес Валенсия начал писать картины еще в дошкольном возрасте. А теперь его творения выставляются в крупных именитых галереях мира и на аукционах, передает The Star.

Сейчас многие из его работ можно встретить в престижной художественной галерее в Нью-Йорке Chase Contemporary. В конце прошлого года мальчик стал сенсацией на Miami Art Week. СМИ называют Андреса "юным Пикассо".

Только за один день предварительного просмотра голливудские актеры София Вергара, Ченнинг Татум и Брук Шилдс выкупили несколько его картин.

Одно из творений мальчика также приобрел известный экс-брокер Джордан Белфорт, по биографии которого был снят фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

21 июня в известнейшем аукционном доме Phillips в Гонконге будет выставлена одна из его картин под названием Ms Cube. Вместе с ней с молотка уйдут творения других не менее современных звездных художников - Бэнкси и Джорджа Кондо.

Стоимость данной картины Валенсии оценивается от 25 тыс. до 60 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1974378-yunyy-pikasso-10-letniy-hudozhnik-iz-ssha-stal-sensatsiey-v-mire-iskusstva/