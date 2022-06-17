Профессиональные повара из Парижа массово переезжают в провинцию

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Профессиональные повара массово покидают Париж, чтобы обосноваться в провинции. Это происходит из-за того, что они хотят не только готовить блюда высокой кухни, но и выращивать органические продукты, передает BBC.

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Массовый отъезд поваров из Парижа в провинции называют последствием тренда на локальные продукты. Французская столица известна своими ресторанами высокой кухни, однако парижане не производят продукты самостоятельно. Известны случаи выращивания грибов в катакомбах и виноградников в общественных парках, но все это — лишь единичные исключения.

Парижские фермерские рынки в большинстве своем торгуют испанской, итальянской и португальской продукцией. Профессиональных поваров не устраивает то, что страна, являющаяся одним из центров высокой кухни, производит так мало своей продукции.

Одним из самых громких уходов называют увольнение известного шеф-повара ресторана Au Passage Джеймса Генри в 2017 году. Вместе с другим шеф-поваром, Шоном Келли, Джеймс вложился в проект ресторана и гостиницы в маленьком городе Сен-Врен, расположенном к югу от Парижа. Их детище под названием Le Doyenne готовится к открытию уже в этом году. Примечательно, что поварам уже удалось организовать огород и фруктовый сад на территории ресторана. На своей кухне они планируют использовать собственные продукты. Кроме того, они уже поставляют овощи и фрукты в крупные рестораны Парижа.

Специалисты отмечают, что массовый отъезд французских поваров из столицы в провинцию начался еще до пандемии COVID-19, однако именно в этот период тенденция сформировалась окончательно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1974363-professionalnye-povara-iz-parizha-massovo-pereezzhayut-v-provintsiyu/