Жителям Пакистана предложили пить меньше чашек чая из-за экономических проблем

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Старший министр Пакистана Ахсан Икбал призвал жителей страны пить меньше чашек чая в день, чтобы сохранить пакистанскую экономику, передает Би-би-си.

Пакистан - крупнейший в мире импортер чая. В прошлом году страна потратила более 600 млн долларов на его покупку.

Икбал заявил, что сокращение потребления чая снизит большие затраты на его импорт в страну, так как валютные резервы Пакистана продолжают падать.

"Я призываю нацию сократить потребление чая на одну-две чашки, потому что мы импортируем чай взаймы", - сказал Икбал.

Требование старшего министра Пакистана стало широко обсуждаться гражданами страны. Многие выразили сомнение, что ограничение по потреблению чая решит экономическую проблему страны.

В прошлом месяце пакистанское правительство ограничило ввоз десятков второстепенных предметов роскоши. А хозяевам рыночных прилавков было предложено закрываться пораньше, чтобы экономить электричество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1974162-zhitelyam-pakistana-predlozhili-pit-menshe-chashek-chaya-iz-za-ekonomicheskih-problem/