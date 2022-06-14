Авиакомпании снижают требования к дресс-коду бортпроводников

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Авиакомпании по всему миру снижают требования к дресс-коду членов экипажа самолета. Бортпроводники некоторых авиаперевозчиков теперь могут носить кроссовки, иметь татуировки и пирсинг. По мнению нанимателей, свобода самовыражения позволит сотрудникам получать больше удовольствия от работы, передает The Wall Street Journal.

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На прошлой неделе британская авиакомпания Virgin Atlantic Airways заявила о снятии запрета на демонстрацию татуировок бортпроводниками при исполнении служебных обязанностей. Татуировки на лице и шее все еще попадают под запрет, однако компания не исключает, что ослабит и это требование. В 2019 году Virgin Atlantic также отменила обязательное требование макияжа для женщин-бортпроводников.

Американские компании Alaska Airlines и United Airlines в 2020 и 2021 годах также заявили о снятии запрета на татуировки. Ирландская компания Aer Lingus и японский перевозчик Japan Airlines тоже смягчили требования к внешнему виду сотрудников. Например, женщины больше не обязаны носить только юбки и высокие каблуки, а могут работать в брюках и в кроссовках. Мексиканский перевозчик VivaAerobus в декабре прошлого года представил новую линейку униформы, включающую теннисные туфли.

Изменения связывают с тем, что компаниям становится все сложнее набрать новый персонал. Новички проходят длительную проверку биографических данных и сложные обучающие программы. Кроме того, будущие бортпроводники должны владеть несколькими языками, уметь плавать, поднимать тяжелые грузы и справляться со стрессовыми ситуациями. По словам нанимателей, ослабление требований к внешнему виду сотрудников и свобода самовыражения позволит членам экипажа получать больше удовольствия от этой сложной работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1973837-aviakompanii-snizhayut-trebovaniya-k-dress-kodu-bortprovodnikov/