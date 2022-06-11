Психологи: Эмоциональный перфекционизм становится массовым явлением

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Психологи утверждают, что все больше современных людей сталкиваются с эмоциональным перфекционизмом. У большинства он выражается в запрете испытывать негативные эмоции, передает The Washington Post.

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В последние годы люди массово обсуждали так называемую токсичную позитивность, выражающуюся в поверхностной реакции на жалобы других людей в духе: «Все происходит не просто так», «Вы пробовали заниматься йогой?». Сейчас психологи выделяют новую поведенческую тенденцию, которую назвали эмоциональным перфекционизмом.

"Эмоциональный перфекционизм может выражаться в запрете на переживание условно негативных эмоций. В особенности, злобы. Когда у вас появляется эмоция, связанная с тем, что вы переживаете какую-то «не такую» эмоцию, это говорит о вашей склонности к эмоциональному перфекционизму", — заявила психолог Энни Хикокс, придумавшая этот термин.

Токсичный позитив и эмоциональный перфекционизм имеют одну основу — дискомфорт, который доставляют некоторые эмоции. Причиной этого часто являются высокие ожидания, которые человек предъявляет по отношению к себе. По словам специалистов, для того, чтобы избавиться от эмоционального перфекционизма, необходимо помнить, что не бывает "плохих" и "хороших" эмоций. Психике необходимы все виды реакций. В случае если вы чувствуете, что запрещаете себе "плохие" эмоции, то лучше рассказать об этом близким и вместе попытаться решить эту проблему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1973539-psihologi-emotsionalnyy-perfektsionizm-stanovitsya-massovym-yavleniem/