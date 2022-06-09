Налог на отрыжку коров и овец захотели ввести в Новой Зеландии
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Правительство Новой Зеландии опубликовало план, согласно которому будет взимать налог у фермеров за отрыжку овец и крупного рогатого скота, передает Би-би-си.
Считается, что эти животные с отрыжкой выбрасывают метан, который уходит в атмосферу и способствует изменению климата. Метан - один из основных парниковых газов Земли. И почти половина выбросов этих газов в Новой Зеландии приходится на сельское хозяйство.
В стране сейчас имеется 10 млн голов КРС и 26 млн овец.
Согласно плану, фермеры будут платить этот налог с 2025 года. Если мера вступит в силу, Новая Зеландия станет первой страной, где подобное будет практиковаться.
В плане также указывается, что фермеры могут компенсировать выбросы посадкой деревьев на своей территории.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1973373-nalog-na-otryzhku-korov-i-ovets-zahoteli-vvesti-v-novoy-zelandii/