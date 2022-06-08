Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей проведут в Британии

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Крупнейший в мире эксперимент, связанный с четырехдневной рабочей неделей, стартует в Великобритании. В нем принимают участие 70 компаний и 3300 человек. В течение следующих шести месяцев эти люди будут работать только 80% своего обычного рабочего времени, но за такую же зарплату, передает Quartz.

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Масштабный эксперимент организован 4 Day Week Global, некоммерческой организацией, возглавляемой Эндрю Барнсом, основателем новозеландской страховой компании. В 2018 году Барнс одним из первых в мире сократил рабочую неделю своим сотрудникам. Ожидается, что участники эксперимента будут поддерживать привычный уровень производительности в соответствии с моделью "100:80:100" (100% зарплаты, 80% рабочего времени, 100% производительности).

Данные шестимесячного испытания в Великобритании должны помочь проанализировать пользу этого метода и понять, действительно ли люди трудятся более продуктивно в таком режиме. Испытание проводится совместно с Autonomy, британским аналитическим центром. За экспериментом также будут следить ученые из Кембриджа, Оксфорда и Бостонского колледжа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1972967-eksperiment-s-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeley-provedut-v-britanii/