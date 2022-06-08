Блогер показала впечатляющее видео плато Ассы с высоты птичьего полета

Плато Ассы. Кадр из видео: YouTube/КаринаТУТ

Казахстанский блогер показала впечатляющее видео плато Ассы, снятое с дрона. Горные вершины, обрамленные хвойной растительностью, обсерватория - все это запечатлено с высоты птичьего полета, передает корреспондент NUR.KZ.

Карина в 2022 году переехала из Казахстана в Турцию. Однако не перестает восхищаться красотой родных мест. Недавно девушка опубликовала видео плато Ассы с высоты птичьего полета.

"Самое красивое место в Казахстане", - подписала кадры блогер.

Плато Ассы находится примерно в 75 км к востоку от Алматы на территории Енбекшиказахского района между ущельем Тургень и Бартогайским водохранилищем. Недорогие авиа- и ж/д билеты до Алматы ищите на Aviata.kz.

"Это огромная долина на высоте около 2800 метров над уровнем моря и протяженностью 40 км. Самый простой путь лежит из Тургеньского ущелья через перевал Ассы. Одна из красивейших долин Казахстана", - добавила Карина.

Этот удивительный край славится горными вершинами, красивыми водопадами, сосновыми лесами и озерами с кристально чистой водой.

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На территории плато растет великое множество растений, некоторые из них цветут прямо на камнях.

Одна из главных достопримечательностей, кроме самой природы, это обсерватория Ассы-Тургень, расположенная на западной оконечности долины. Ее тоже можно увидеть на видео.

Плато Ассы служит отличной обзорной площадкой. Отсюда открываются роскошные виды на фантастически живописный ландшафт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1972855-bloger-pokazala-vpechatlyayuschee-video-plato-assy-s-vysoty-ptichego-poleta/