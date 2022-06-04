Исландский стартап предложил офисным работникам доверить электронную почту лошади

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Что делать с коллегами, которые присылают электронные письма, несмотря на просьбы не беспокоить вас в отпуске? Поручить ответы одной из лошадей с исландской фермы! Стартап OutHorse Your Email предложил офисным работникам необычный способ управления электронной почтой во время отпуска, передает Quartz.

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Исландская компания OutHorse Your Email предлагает офисным работникам поручить ответы на электронные письма одной из трех лошадей с исландской фермы. «Рабочий день» лошади состоит из «прогулок» по огромной клавиатуре. В течение дня каждая лошадь «печатает» сотни ответов на электронные письма. Все они выглядят примерно так: "þþnjifai='.,,lmbmbnbbhgycdrgzw/'pfæ ndaiFVxhðut7r7r7djsmfdsm". В приписке сказано: "Сара вернется к работе 26 мая 2022 года. Наслаждайтесь отдыхом, не думая о работе вместе с outhorseyouremail.com".

По словам создателей стартапа, коллеги не будут обижены, получив такой ответ. Ведь невозможно обижаться на лошадь. Изначально сервис был ориентирован на туристов, которые планируют посетить Исландию. Но теперь им могут воспользоваться все желающие. Абсолютно бесплатно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1972400-islandskiy-startap-predlozhil-ofisnym-rabotnikam-doverit-elektronnuyu-pochtu-loshadi/