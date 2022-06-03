Новый аэропорт для туристов откроют в Египте

Египет. Фото: pexels.com

В середине июля текущего года в Египте запланировано открытие нового международного аэропорта "Сфинкс" (SPX), расположенного рядом с пирамидами Гизы. Это облегчит прилет туристам, желающим начать путешествие с ознакомления с великими древностями, пишет Турпром.

По информации египетских СМИ, аэропорт "Сфинкс" будет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы.

У прибывших сюда туристов появится явное преимущество. Ведь воздушная гавань находится буквально в нескольких минутах езды от пирамид и Большого Египетского музея, гораздо ближе, чем аэропорт в Каире. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Также из "Сфинкса" планируется осуществлять внутренние рейсы, в том числе на курорты Красного моря.

По словам министра гражданской авиации Мохаммеда Манара, в настоящее время работы завершены на 90%. Аэропорт начнет функционировать в соответствии с летним графиком Египта.

Глава ведомства добавил, что здесь будут предоставлять и однодневные туристические программы. Предполагается, что воздушная гавань сможет принимать до 900 пассажиров в час.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1972100-novyy-aeroport-dlya-turistov-otkroyut-v-egipte/