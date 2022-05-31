Как правильно планировать отпуск в 2022 году, рассказали эксперты

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Аналитики из Oxford Economics предсказывают, что расходы американцев на путешествия в этом году вырастут до триллиона долларов и превысят допандемический уровень на 11%. При этом именно в этом году людям стоит помнить о базовых правилах безопасности и особенно тщательно планировать свои поездки, передает The Washington Post.

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Эми Джонс, консультант по путешествиям из Южной Каролины, говорит, что главной ошибкой, которую туристы могут совершить уже сейчас, является прокрастинация. Откладывание покупки билетов и бронирования отелей на последний момент может привести к переплате. По словам Эми Джонс, все самые популярные направления давно забронированы на многие месяцы вперед. Если вы планируете путешествие в ноябре или декабре, то о покупке билетов надо задуматься уже сейчас.

Исполнительный директор консалтинговой компании Global Secure Resources Кэрри Паскарелло говорит, что вопрос собственной безопасности должен быть в приоритете у каждого путешественника. Отправляясь в другую страну, необходимо тщательно проанализировать всю информацию, касающуюся уровня преступности и риска заражения коронавирусом.

Рани Чима, исполнительный директор туристического агентства Cheema's Travel, говорит, что за время пандемии люди отвыкли от базовых правил планирования. Многие не следят за сроком действия своего паспорта. По его словам, планируя путешествие, нужно проверить свои документы и при необходимости их заменить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971624-kak-pravilno-planirovat-otpusk-v-2022-godu-rasskazali-eksperty/