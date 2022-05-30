Россияне подали коллективный иск к Sony PlayStation на 280 млн рублей

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Хорошевский районный суд города Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к европейскому подразделению и московскому офису Sony, передают "Ведомости".

В марте этого года в связи с войной в Украине Sony приостановила деятельность в России.

28 российских пользователей подали коллективный иск к компании, требуя восстановить им доступ к PlayStation Store, разрешить снова приобретать ПО и выплатить денежную компенсацию за моральный вред в размере 280 млн рублей (4,2 млн долларов по текущему курсу).

Совершенные в одностороннем порядке действия Sony нарушают условия использования программ компании и законодательство России. Об этом рассказал Станислав Исаков - специалист, представляющий интересы истцов.

Ранее россияне подали коллективный иск к Netflix на 60 млн рублей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971615-rossiyane-podali-kollektivnyy-isk-k-sony-playstation-na-280-mln-rubley/