Популярность нейтральных цветов в интерьере объяснили эксперты

Иллюстративное фото: pixabay.com

Почему люди по всему миру красят стены своих домов в серо-бежевые цвета? Специалисты в области искусства связывают это с тем, что в последние годы люди стремились к стабильности и хотели с помощью интерьера продемонстрировать свою серьезность. Но эксперты прогнозируют сдвиг в сторону ярких цветов в самое ближайшее время, передает The Guardian.

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Британский искусствовед Джеймс Фокс говорит, что с конца нулевых серый начал вытеснять ярко-белые и кремовые цвета в интерьере домов и офисов. После 2010 года он стал таким же вездесущим, как и светло-желтый цвет в 80-х и 90-х годах прошлого века.

"Нейтральности не существует. Это всегда выбор общества. То, что общество выбирает в качестве доминирующего тренда, обычно и называют нейтральным", — говорит он.

Художник Дэвид Бэтчелор отмечает, что яркие цвета потеряли свою популярность из-за того, что их начали считать "слишком женскими", "слишком детскими", либо слишком "колоритными" и отсылающими к какой-то определенной культуре. Людям хотелось не отличаться, а жить в пределах взрослой "нормальности". Слова "аляповатый" и "кричащий" имеют резко-негативное значение, а любителей таких оттенков скорее осудят, чем поддержат. Понятие "изысканного вкуса" в последние годы стало характеризоваться стремлением к минимализму и приглушенным цветам.

Однако, по словам специалистов, тот факт, что все стали проводить больше времени дома, а также сложная обстановка последних лет, могут подтолкнуть людей к использованию более ярких цветов в интерьере. Производители краски The Paint People из Канады отмечают, что популярность серого цвета начинает постепенно снижаться. По их словам, трендом следующих лет в интерьере может стать серо-зеленый цвет, символизирующий близость к природе и натуральность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971149-populyarnost-neytralnyh-tsvetov-v-interere-obyasnili-eksperty/