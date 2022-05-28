Морившая себя голодом девушка показала превращение в модель плюс-сайз

Софи Луиза Хьюз. Фото: instagram.com/sophwithlove

Плюс-сайз модель Софи Луиза Хьюз рассказала о том, как после многочисленных диет и попыток похудеть она полюбила свое тело и набрала комфортный для себя вес. Девушка призналась, что стала счастливой, лишь когда перестала мучить себя диетами.

Соответствующий пост появился на Instagram-странице Софи, за которой следят почти 30 тысяч пользователей соцсети.

Девушка пишет, что почти 15 лет провела в попытках создать "идеальное" тело, моря себя голодом и изматывая тренировками. Софи искренне считала, что худоба - это главное достоинство в ее внешности, она делает ее привлекательной.

Она тщательно подсчитывала калории, а за каждый лишний кусочек "наказывала" себя тренировками.

"Я так хотела бы обнять эту девушку слева и показать ей, как далеко мы продвинулись. Я хотела бы показать ей, каково это - быть счастливой и здоровой, и помочь ей понять, что она достойна любви", - написала Софи.

Сейчас Софи весит гораздо больше, что не мешает ей работать моделью и вдохновлять других девушек.

На своей странице она призвала подписчиц полюбить себя и свое тело и не наказывать себя голоданием и диетами.

"Это так вдохновляюще", "Ты прекрасна, и я полностью тебя поддерживаю. Я сейчас тоже пытаюсь принять свое тело и полюбить его", "Ты выглядишь гораздо счастливее сейчас", "Ты прекрасна в любом виде - и худой, и в теле", - поддержали подписчики Софи в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971143-morivshaya-sebya-golodom-devushka-pokazala-prevraschenie-v-model-plyus-sayz/