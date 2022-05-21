Тест на синдром "исчезнувшего близнеца" разрабатывают ученые

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Группа исследователей со всего мира ищет способ узнать, был ли рядом с вами близнец в утробе матери. По словам ученых, это очень актуальное исследование, поскольку оно может пролить свет на такое явление, как синдром "исчезнувшего близнеца", передает BBC.

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Джеффри Крейг из Австралии рассказывает, что все детство ему снились сны о том, что у него есть брат-близнец.

"Эти сны случались очень часто и всегда были примерно о том же. Со мной рядом находился еще один человек. Но это был не незнакомец, а как будто часть меня. Поэтому его присутствие действовало на меня успокаивающе", — говорит Джеффри.

Спустя годы, работая адъюнкт-профессором в научно-исследовательском институте Мердока, Джеффри узнал о синдроме "исчезнувшего близнеца". Согласно этой теории, в случае, если один из близнецов умирает на раннем сроке беременности, а второй поглощает его клетки, то выживший всю жизнь будет ощущать потерю близкого человека.

В ближайшее время у Джеффри может появиться возможность проверить, действительно ли до рождения у него был близнец. Группа исследователей со всего мира в настоящее время разрабатывает тест, который поможет определить эту вероятность. Сейчас Джеффри Крейг преподает эпигенетику и клеточную биологию в Медицинской школе Университета Дикина. Он заявляет, что готов стать одним из первых участников этого теста. Ученые заявляют, что вероятность того, что кто-то из вас когда-то имел близнеца, выше, чем вы можете себе представить. По словам ученых, 12% всех беременностей могли начинаться, как вынашивание двойни. Исследование предполагает, что примерно в одном из восьми случаев один из близнецов погибает на ранней стадии формирования плода, а на свет появляется лишь один ребенок. Особенно высока вероятность подобного сценария у левшей, поскольку леворукость распространена в большинстве случаев именно у близнецов.

Цель ученых состоит не только в том, чтобы помочь людям с синдромом "исчезнувшего близнеца" найти ответы на свои вопросы, но и в том, чтобы найти различия в эпигеноме людей. Глобальная задача ученых состоит в том, чтобы понять, как именно и почему однояйцевые близнецы формируются в организме беременной женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1970265-test-na-sindrom-ischeznuvshego-bliznetsa-razrabatyvayut-uchenye/