Женщин в Индии стало больше в 2021 году

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Недавний опрос правительства Индии продемонстрировал, что показатель соотношения полов в стране выравнялся. Ранее мужчин в Индии было намного больше. Однако семьи продолжают радоваться сыновьям и считать рождение дочерей досадным недоразумением, передает BBC.

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Согласно последним данным Национального исследования состояния здоровья семьи (NFHS-5), почти 80% жителей Индии заявили, что хотели бы иметь хотя бы одного сына. По словам исследователей, такая позиция граждан связана с традиционным убеждением в том, что ребенок мужского пола является продолжателем рода. Считается, что он будет заботиться о родителях в старости, в то время как дочь уйдет в семью мужа. Активисты уверены, что именно это убеждение привело к сильному перекосу в соотношении полов.

Согласно переписи населения 2011 года, на каждую тысячу мужчин в Индии приходилось 940 женщин, а на каждую тысячу мальчиков — 918 девочек. Это побудило критиков назвать Индию "страной пропавших без вести женщин". Опрос NFHS-5, проведенный в период с 2019 по 2021 годы, показал, что ситуация в стране улучшилась. Женщин в Индии стало больше.

Но опрос населения также показывает, что многие граждане продолжают придерживаться традиционных взглядов. 15% опрошенных заявили, что будут больше рады, если у них родится сын. При этом количество людей, которые хотят, чтобы у них родились дочки, увеличилось до 5,17% опрошенных. В 2015-2016 годах таковых было 4,96%. Эксперты связывают это с падением коэффициента рождаемости в Индии. Урбанизация, растущая грамотность женщин и широкий доступ к противозачаточным средствам привели к тому, что коэффициент рождаемости в Индии упал до 2.

Для страны с населением 1,3 млрд человек это может показаться благоприятной ситуацией, но эксперты считают, что для здорового роста населения Индия должна полностью решить проблему соотношения полов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1969678-zhenschin-v-indii-stalo-bolshe-v-2021-godu/