Бейсбольный мяч, подписанный Зеленским, продали на аукционе за 50 тыс. долларов

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Бейсбольный мяч, который был подписан украинским президентом Владимиром Зеленским, был продан на аукционе за более чем 50 тысяч долларов (21,8 млн тенге), передает The Guardian.

15 тыс. долларов от вырученной суммы компания RR Auction пожертвует в фонд помощи украинцам. Вдобавок бывший владелец мяча Рэнди Каплан передаст неназванную сумму от продажи в фонд Americares.

На мяче черным фломастером оставлена подпись Зеленского.

Рэнди Каплан является известным коллекционером бейсбольных мячей с автографами мировых лидеров. Мячи он часто выставляет на продажу.

Покупатель пожелал остаться инкогнито. Но утверждается, что он со Среднего Запада Соединенных Штатов.

Ранее на аукционе была продана знаменитая флисовая кофта украинского президента, в которой он часто появлялся в своих видеообращениях. Ее приобрели за 90 тысяч фунтов стерлингов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1969122-beysbolnyy-myach-podpisannyy-zelenskim-prodali-na-auktsione-za-50-tys-dollarov/