Украинка заработала миллионы благодаря большой груди, но решила от нее избавиться

Луиза Ховански. Фото: instagram.com/louisakhovanski

28-летняя украинская модель Луиза Ховански решила уменьшить грудь, так как с детства испытывает целый ряд проблем из-за нее, а с возрастом, с ее слов, их становится больше и больше.

Луиза заявила, что издеваться из-за груди над ней начали, когда ей было всего 9 лет. Она рассказала корреспондентам The Sun, что ее травили другие дети и даже учителя.

С возрастом проблем из-за большой груди прибавилось, сетует модель. Она утверждает, что ее мучают боли в спине, Луиза испытывает дискомфорт при выборе одежды.

Она жалуется, что не может носить те вещи, которые хочет, так как переживает за свою безопасность. В обычной жизни, признается Луиза, она отдает предпочтение мешковатой одежде, чтобы скрыть свои формы.

"Люди пристально смотрят на меня, когда я ношу водолазки или футболки, поэтому я выхожу на улицу только в одежде больших размеров и сливаюсь с толпой", - рассказала она.

Также большая грудь, с ее слов, мешает ей заниматься спортом.

Луиза хочет сделать операцию по уменьшению груди несмотря на то, что благодаря ей зарабатывает большие деньги. Модель выкладывает пикантные фото за платную подписку на одном из сайтов для взрослых. Сообщается, что в месяц украинка может заработать около 50 тыс. фунтов (свыше 26,6 млн тенге).

"Возможно, меня никогда не возьмут на работу учителем, но я изо всех сил стараюсь сделать свою жизнь финансово стабильной", - заявляет модель.

Женщина призналась, что ей нравится зарабатывать деньги таким способом. Она считает, что в своем профиле "создает искусство соблазнения", а не просто делится эротическими селфи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1969099-ukrainka-zarabotala-milliony-blagodarya-bolshoy-grudi-no-reshila-ot-nee-izbavitsya/