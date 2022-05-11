ООН выразила опасение, что к 2026 году глобальная температура может повыситься на 1,5 градуса

Иллюстративное фото: Pexels

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила на сайте, что глобальная температура может повыситься на 1,5 градуса по Цельсию к 2026 году по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Вероятность того, что хотя бы в один из годов в период с 2022 по 2026 глобальная температура будет временно превышена на 1,5 градуса по Цельсию, составляет 50 процентов. Последний показатель может со временем возрастать.

Кроме того, эксперты на 93 процента уверены, что в последующие пять лет хотя бы один из годов станет самым теплым в истории и побьет рекорд 2016 года.

Также ученые опасаются, что средний показатель температуры за период с 2022 по 2026 год может быть выше, чем за предыдущие пять лет - с 2017 по 2021 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1968813-oon-vyrazila-opasenie-chto-k-2026-godu-globalnoe-poteplenie-prevysit-15-gradusa/