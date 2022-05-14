Встречаются ради знакомства с мамой: 41-летняя женщина затмила дочь красотой

Джулия Хэтч и Эмбер Ланкастер. Кадр из видео: instagram.com/julia.hatchh

Тиктокерша Джулия Хэтч заявила, что мужчины начинают встречаться с ней ради знакомства с ее матерью. Мама с дочкой сняли несколько совместных видео.

Джулия ведет свой блог в соцсети TikTok, куда выкладывает различные видео. Иногда она снимает ролики вместе со своей мамой. 41-летняя женщина вызвала большой интерес у аудитории Джулии.

Девушка пожаловалась, что мужчины встречаются с ней ради знакомства с ее матерью, пишет Daily Star. Отмечается, что тиктокерша часто получает сообщения о том, что мама гораздо сексуальнее нее, или же девушке предлагают удалиться из кадра.

Один из зрителей также сказал Джулии, что новые подписчики на страничке девушки появляются только из-за ее мамы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1968744-vstrechayutsya-radi-znakomstva-s-mamoy-41-letnyaya-zhenschina-zatmila-doch-krasotoy/