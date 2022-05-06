Туристов с июля начнут пускать в Венецию только по предварительной регистрации

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С 1 июля 2022 года туристам, желающим посетить Венецию, нужно будет пройти предварительную регистрацию, сообщает АТОР.

Отмечается, что за пасхальные выходные Венецию посетили 500 тысяч человек. В связи с этим местные власти приняли решение ввести предварительную регистрацию.

Теперь путешественникам перед поездкой нужно получить QR-код на специальной платформе. При этом власти города пояснили, что мера будет экспериментальной, но с января следующего года к предварительному бронированию добавится "входной налог" от трех до 10 евро (от 1357 до 4525 тенге) с человека в зависимости от сезона и дня недели.

Однако от оплаты будут освобождены жители Венеции и туристы, останавливающиеся в местных гостиницах.

Ранее стало известно, что Италия предложит специальные визы для сотрудников, работающих на удаленке. Таким образом, страна присоединится к Германии, Португалии, Грузии, Мальте и Бермудским островам, которые уже запустили подобные визы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1968381-turistov-s-iyulya-nachnut-puskat-v-venetsiyu-tolko-po-predvaritelnoy-registratsii/