Люди массово увлеклись изучением родных городов во время пандемии

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Пандемия обострила потребность людей в пробежках и пеших прогулках. Многие признаются, что за последние два года смогли узнать родные города лучше, чем за всю свою жизнь. Эта тенденция сформировала новое движение CityStrides, участники которого отмечают в приложении точки родных городов, в которых они успели побывать, передает The Guardian.

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Учитель из Глазго Майкл Шэнкс говорит, что во время первого локдауна он впервые оценил, насколько ему не хватает прогулок на свежем воздухе. Как только карантинные ограничения были сняты, Майкл решил, что будет проводить больше времени на улице. Пробежки в парке его не вдохновляли, потому что ему было неинтересно проводить время в одном и том же месте. Майкл решил исследовать незнакомые районы Глазго.

"Я осознал, что за 15 лет жизни в этом городе видел лишь 8% его достопримечательностей. Пробежки в незнакомых районах дали мне возможность открыть для себя город с новой стороны. Кроме того, я увидел, как много делают власти для улучшения города. Еще несколько лет назад Глазго считался европейской столицей убийств. Сейчас в городе стало больше общественных пространств. Криминальная обстановка в Глазго стала намного спокойней", — говорит Майкл.

Майкл пользуется приложением CityStrides, которое еще несколько лет назад создал программист Джеймс Шевалье. Оно позволяет людям отмечать улицы города, на которых они успели побывать и те, которые хотят посетить. Приложение стало популярным именно во время пандемии, когда люди стали чаще выходить на пешие прогулки. Сейчас CityStrides — это практически движение. Люди ежедневно отмечают улицы, на которых они успели побывать и какие только хотят посетить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1968360-lyudi-massovo-uvleklis-izucheniem-rodnyh-gorodov-vo-vremya-pandemii/